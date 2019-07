Rui Rio diz que negociações da Lei de Bases da Saúde foram "uma peça de teatro"

"Quando se nasce, não se nasce racista." Não há novidade nesta frase - a autoria destas palavras até já se perdeu no tempo (pessoalmente, desconheço-a). Combater o racismo, a xenofobia e a discriminação étnico-racial também não é novo. Todos conhecemos os slogans e as campanhas apelativas contra o racismo que sublinhavam a realidade da diversidade e ilustravam a sensibilização para o respeito pela diferença. Sabemos todos, também, que a luta não se esgotou aí e que as políticas de ação a nível institucional, a nível do corpo legislativo e do ensino/formação e não só, nos têm norteado no sentido da inclusão.