"Fiquei desapontado quando o meu partido me colocou em sétimo na lista"

Talvez por ser tão claro que o PS nunca dará luz verde à ideia, numa futura revisão constitucional. Rui Rio mantém a ideia de que se devem valorizar os votos em branco nas eleições, mas não a traduz numa proposta fechada no programa eleitoral do partido. Nesta terça-feira, quando apresentar o conjunto de medidas para a reforma do sistema político, deverá voltar ao assunto sabendo que não haverá acordo para singrar.

O presidente do PSD, Rui Rio, defende que os votos brancos devem contar na hora de distribuir os deputados e que esta medida poderá contrariar as altas taxas de abstenção, já que os eleitores descontentes com os partidos saberiam que o facto de se expressarem pelo voto nulo contaria para a composição da Assembleia da República e para um número mínimo e máximo de deputados, entre os 200 e os 230.