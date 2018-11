PS teme "indisciplina orçamental" nos votos à esquerda

No Algarve, com os olhos em São Bento, o líder parlamentar socialista, Carlos César, avisou esta sexta-feira à tarde que o Orçamento do Estado deve ter um "travão à irracionalidade", insistindo com o BE, PCP e PEV para serem responsáveis nas propostas que fizeram.

Falando aos jornalistas na ilha da Culatra, em Faro, Carlos César deixou de novo expressa a sua preocupação com as propostas de alteração ao documento do Governo, como já tinha feito na antecipação das jornadas parlamentares, que se iniciaram esta sexta-feira com a visita a esta ilha na ria Formosa.

Carlos César teme "alguma indisciplina do ponto de vista orçamental que possa resultar" das propostas que as várias bancadas parlamentares têm na mesa, nomeadamente eventuais coligações negativas, como as que se antecipam na votação do tempo de contagem dos professores (por exemplo, o PCP anunciou que votará a favor do projeto do PSD).

O líder da bancada do PS está pouco otimista. Usando de uma dupla negativa, César admitiu que "o problema é justamente esse": "Eu não espero que isso não aconteça. Por isso tenho alguma preocupação - e renovo, em nome do PS, o apelo a todos os partidos políticos para que tenham esse sentido de responsabilidade."

Este apelo, sublinhou Carlos César, é sobretudo dirigido à esquerda parlamentar que tem apoiado o Governo socialista. As preocupações, reconheceu, "centram-se na salvaguarda da racionalidade daquilo que poderá acontecer nas votações da especialidade", notando que tem mantido "contactos junto do BE, PCP e PEV" para "alertar" para desequilíbrios desnecessários no Orçamento e que porão em causa da política do executivo apoiado pela esquerda.

O recado dado não é novo: César já o tinha feito na quarta-feira quando antecipou estas jornadas parlamentares que ocupam os socialistas durante o fim‑de‑semana e acontecem na véspera do Parlamento iniciar a discussão e votações na especialidade das quase mil propostas de alteração que todas as bancadas apresentaram à proposta de lei do Governo.

De visita à Culatra, o também presidente socialista ouviu elogios dos moradores da ilha. Com esta curta visita de deputados socialistas - incluindo Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta, João Paulo Correia, vice-presidente da bancada, e os algarvios Luís Graça e Jamila Madeira -, houve um reconhecimento tácito da luta dos culatrenses, sublinhou Sílvia Padinha, da associação de moradores da Culatra.

"Há mais de 50 anos que esperávamos por isto", disse, lembrando as 400 famílias que têm residência permanente na ilha e que vivem da pesca e da apanha de marisco. E é esse reconhecimento que pediram também os moradores dos núcleos piscatórios de Farol e Hangares, nas ilhas da ria Formosa. Um desses habitantes, José Lezinho, entregou uma carta ao líder parlamentar do PS, para que o "ilhéu Carlos César" possa dizer ao Governo que não discrimine aqueles moradores.

À Culatra chega-se de ferry ou táxi-barco, a partir de Olhão, apesar de pertencer ao município de Faro - e ali há um microcosmos de vivendas e moradias térreas, incaracterísticas, onde se anuncia na porta a preferência clubística, seja o Sporting ou o Benfica, como se indica que "aqui vive um pescador".

Há santas de azulejo e barcos nos quintais, tabuletas que indicam todos os serviços disponíveis na ilha - escola, centro social, biblioteca, uma delegação da Cruz Vermelha, outra da União de Freguesias de Faro, os correios e o centro de saúde, um polidesportivo e um art studio - e a praia, do outro lado da ria. Um dos pescadores que ao início acompanhava a visita dos parlamentares socialistas já não ficou para o almoço. "Tenho de ir largar a rede. Isto vai até não sei que horas."