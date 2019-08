Procriação Medicamente Assistida. Marcelo recorre pela primeira vez ao Tribunal Constitucional

Presidente da República usa pela primeira vez "serviços" do Tribunal Constitucional

"Tendo em conta o que antecede, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva, assim permitindo ao Tribunal verificar a conformidade das normas agora aprovadas com a Constituição, à luz da sua própria jurisprudência", refere a nota do PR.

É a segunda vez que esta matéria passa pelo Tribunal Constitucional (TC).

A iniciativa presidencial está relacionada com as normas sobre a maternidade de substituição (vulgo: "barrigas de aluguer") contidas na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA).

Em abril de 2018, depois de uma iniciativa de deputados do PSD e do CDS, o TC chumbou a lei da PMA, argumentando que a gestante não podia ser impedida de, durante a gravidez, mudar de ideias e revogar o contrato pelo qual prescindiria de todos os direitos sobre a criança.

Impedir a mãe biológica de desistir desse contrato seria uma "violação do direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir família", considerou.

Com esse chumbo, o diploma voltou ao Parlamento. Foi alterado, aprovado de novo, e enviado para o Presidente da República. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Parlamento não resolveu a inconstitucionalidade detetada pelo TC.

"O Presidente da República solicitou ao Tribunal que apreciasse se a alteração aprovada pelo Decreto da Assembleia da República, mantendo o regime que tinha sido declarado inconstitucional, não desrespeita a declaração com força obrigatória geral do Tribunal, persistindo numa solução que, da perspetiva do Tribunal, viola a Constituição", lê-se na nota presidencial.

