Portugal vai receber 10 dos 58 migrantes do Aquarius II

Portugal acordou com Espanha e França, no quadro da resposta solidária ao fluxo de migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo, acolher 10 das 58 pessoas que se encontram no navio Aquarius II, segundo nota enviada às redações. Entretanto, França sugeriu que fosse Malta a receber a embarcação, segundo a AFP. A maior parte dos refugiados a bordo são líbios em fuga dos confrontos em Tripoli.

"Portugal continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder a este desafio migratório mas, por razões humanitárias e face à situação de emergência em que se encontram estas pessoas, manifesta mais uma vez a sua disponibilidade para, solidariamente e de forma concertada com Espanha e França, acolher parte do grupo de migrantes", lê-se ainda na nota do Governo português.

Esta terça-feira, o Bloco de Esquerda disse que "o Estado Português pode e deve intervir nesta matéria, evitando a morte de inúmeras vidas através da concessão do pavilhão ao navio Aquarius", numa pergunta dirigida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E isto "na defesa dos pilares essenciais dos direitos humanos e em nome de uma política internacional humanista e solidária".

Esta segunda-feira, o Aquarius pediu às autoridades francesas para entrar no porto de Marselha. As autoridades francesas recusaram o pedido. "De momento a resposta é não", disse Bruno Le Maire, ministro francês das Finanças.

O Aquarius já terá resgatado mais de 29 mil pessoas desde que começou a operar, em fevereiro de 2016