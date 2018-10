Operação Marquês. Juiz diz que prazo de quatro meses não chega

instrução do processo

O juiz Ivo Rosa, responsável pela fase de instrução da Operação Marquês, enviou ontem um despacho à defesa dos arguidos em que afirma que os quatro meses estipulados por lei para concluir esta fase do processo não vão ser suficientes. De acordo com a SIC Notícias, o juiz lembra que tem em mãos um outro processo, também de especial complexidade - que envolve os colégios do grupo GPS, que beneficiou de contratos de associação entre 2005 e 2013, e que tem agora vários administradores acusados de corrupção.

Ivo Rosa vai reunir-se com os advogados dos arguidos e procurador titular da Operação Marquês, Rosário Teixeira, a 25 de outubro, para acertar o calendário de diligências a realizar.

Ivo Rosa foi sorteado, na passada semana, para conduzir a fase de instrução do processo. Cabe-lhe agora decidir se há indícios suficientes para levar os arguidos - entre os quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates - a julgamento