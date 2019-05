Nem sexta, nem sábado. Rio só fala domingo sobre ameaça de Costa

O presidente do PSD esteve reunido este sábado com o núcleo duro da direção do partido e com a comissão permanente que tem acompanhado as votações do descongelamento da carreira dos professores. Apesar de ter sido prevista uma declaração de Rui Rio para este sábado à tarde sobre a crise política desencadeada após a ameaça de demissão do governo, na sexta-feira, Rui Rio só falará amanhã, domingo, soube o DN.

Pouco mais de uma hora antes das 17.00 - hora que foi sendo veiculada como aquela que marcava o início das declarações do líder do PSD - foi enviado um comunicado às redações onde era anunciado que Rui Rio já não estaria presente na visita ao evento Youth4Europe, na Escola Secundária de Rio Tinto, agendada para essa hora. Esperava-se que o líder social-democrata falasse aí sobre a atual crise política, o que já não acontecerá durante o dia de hoje.

Quem falou foi o cabeça de lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, que disse aos jornalistas que "o PSD falará no momento certo" e acusou António Costa de "dramatização e encenação", além de ter desencadeado uma crise política.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fonte social-democrata confirmou ao DN, contudo, que o partido não tenciona recuar na posição que assumiu. "Não vamos ceder à chantagem do António Costa, que está a fazer uma encenação política", acusou. "O Presidente da República que vete o diploma, se achar que não é para aprovar, e que acabe com esta farsa".

A mesma fonte garantiu que o partido não está preocupado com eventuais efeitos colaterais desta decisão: "É uma questão de princípio. O PS já tinha prometido várias vezes consignar nos próximos orçamentos [a questão da recuperação do tempo de serviço]", acrescentou.