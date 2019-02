Marcelo visitou bairro da Jamaica em segredo

O Presidente da República visitou ao fim da manhã desta segunda-feira, o bairro da Jamaica, no Seixal, tendo estado com dirigentes da Associação de Moradores e visitado o Centro Comunitário, onde conviveu com moradores de diversas idades, segundo uma nota no site da Presidência da República.

O Presidente da República diz ter aceitado também o convite para estar presente na próxima festa da Associação.

Marcelo Rebelo de Sousa é assim o segundo político a visitar aquele bairro, depois de incidentes que envolveram moradores e a policia e que até já deram origem a averiguação da própria PSP. Pedro Santana Lopes também visitou o bairro mas, ao contrário do Presidente, avisou os jornalistas.