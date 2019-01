Marcelo condecorou negociador chefe da UE para o Brexit

O Presidente da República condecorou hoje Michel Barnier, negociador da UE para o Brexit, com a Grande Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, uma forma de "continuar a homenagear a Europa".

A cerimónia decorreu ao início desta tarde em Belém, na presença do primeiro-ministro, do presidente da Assembleia da República e dos membros do Conselho de Estado, órgão que está reunido, tendo como convidado precisamente Michel Barnier.

Marcelo Rebelo de Sousa falou em francês, nacionalidade do negociador da UE, e disse ter escolhido esta condecoração como "símbolo do difícil caminho" que Barnier percorreu a negociar o acordo do Brexit com o Reino Unido.

A condecoração é também um "símbolo da difícil navegação que ainda há a fazer para chegar a bom porto".

Ao negociador chefe da UE, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou as "atitudes de respeito, diálogo e compreensão", dizendo ainda, citando Camões, que Barnier vai ter de "navegar por mares nunca dantes navegados".