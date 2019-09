Líder da JSD "afronta" Rio e convida críticos para ações de campanha

A líder dos jovens sociais-democratas, que encabeça a lista do PSD pelo distrito de Leiria, tem divulgado na sua página no Facebook o apoio de críticos de Rui Rio, entre os quais Hugo Soares, ex-líder parlamentar e uma das vozes mais críticas para o presidente do partido. E esta terça-feira, Luís Marques Mendes, que também não tem sido meigo para Rio nos comentários na SIC, é a estrela do comício em Vieira de Leiria. O que na direção do partido está a ser visto como uma "afronta", apurou o DN.

Além de Hugo Soares, que a par de Luís Montenegro talvez seja o rosto mais visível da contestação à liderança de Rui Rio, Margarida Balseiro Lopes contou com um vídeo de apoio de José Eduardo Martins, antigo vice-presidente da bancada do PSD, que declarou o apoio a Pedro Duarte, quando este se manifestou disponível para avançar para a liderança do PSD, em entrevista ao Expresso.

José Eduardo Martins foi particularmente duro quando comentou as opções de Rio para as listas de candidatos do PSD às eleições legislativas. No Facebook, afirmava "Isto começa a ser demasiado embaraçoso". O antigo deputado e secretário de Estado social-democrata dizia: "Rui Rio está a construir o pior grupo parlamentar da história do PSD. Será o seu único legado". Isto a propósito do da lista de candidatos por Lisboa afastamento de Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais, ex-líder da distrital de Lisboa do PSD e outro social-democrata que deu sinais de se querer candidatar à liderança do partido.

Presença dos críticos não foi acertada com Rui Rio

Fonte do PSD diz ao DN que esta participação dos críticos na campanha da cabeça de lista do PSD em Leria está a ser muito mal vista na direção do partido e que, em momento nenhum, foram acertadas com Rui Rio essas presenças.

Margarida Balseiro Lopes, que é uma apoiante admiradora de Pedro Passos Coelho, nunca foi alinhada com Rui Rio, sempre foi clara a dizer que não receava "momentos de tensão" com Rui Rio, a quem dizia respeitar.

Mas na direção do PSD entende-se que sendo cabeça de lista do partido por um distrito, no caso Leiria, deveria ter uma postura mais alinhada com a direção do partido e menos a autónoma enquanto líder da JSD. O incómodo com a participação do antigo líder do PSD, Marques Mendes, no comício desta terça-feira é mesmo muito grande junto do núcleo duro de Rio.

Margarida Balseiro Lopes não quis comentar ao DN a maneira como a direção do PSD está a encarar estas participações na sua campanha. "Não comento, estou concentrada na campanha eleitoral".