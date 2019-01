Francisco Assis fora das lista do PS às europeias

Ao que a TSF apurou, Francisco Assis não consta dos planos de António Costa para a batalha eleitoral das europeias. O cabeça de lista já foi escolhido e os nomes que se falavam eram os de Ana Catarina Santos, secretária-geral adjunta do PS e Pedro Marques, ministro das Infraestrutura

Fontes contactadas pela TSF garantiram, que o atual eurodeputado não consta da lista elaborada no Largo do Rato, mas deixam em aberto a eventualidade de um recuo nessa decisão. "Desde que me queiram, estarei sempre na primeira linha para defender o PS." A frase de Assis foi deixada numa entrevista ao Expresso, na edição do passado sábado.

O nome do novo cabeça de lista do PS, de resto, já está escolhido, mas continua no segredo dos deuses, afirma a TSF,. Apenas um grupo muito pequeno conhece o "eleito" de António Costa para a batalha eleitoral que se avizinha. Uma coisa é certa, não será nenhum dos nomes que têm corrido nos bastidores: nem Augusto Santos Silva, nem Mário Centeno e muito menos Carlos César. Ao que a TSF apurou será uma figura "que o país conhece", ou seja, que não precisa de grandes apresentações.