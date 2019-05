Europeias. Debate do tudo ou nada é esta noite

Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), João Ferreira (CDU), Marinho Pinto (PDR), Marisa Matias (BE) e Nuno Melo (CDS) têm esta noite a última oportunidade para se confrontarem numa arena televisiva.

Numa campanha onde o contacto direto com as pessoas tem revelado as dificuldades habituais, esta a última oportunidade para todos afirmarem as suas posições e causarem dificuldades aos adversários mais diretos.