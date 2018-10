Dez novos secretários de Estado nomeados, cinco continuam

O Presidente recebeu ontem à noite as propostas de nomeação de secretárias e secretários de Estado, sendo que há quinze nomes, dez deles novos.

Entram para o Governo como novos secretários de Estado Luís Goes Pinheiro (Modernização Administrativa), Ana Pinto (Defesa), João Correia Neves (Economia), João Torres (Defesa do Consumidor), João Paulo Catarino (Valorização do Interior), Ângela Ferreira (Cultura), João Sobrinho Teixeira (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Francisco Ventura Ramos (Adjunto e da Saúde), Raquel Bessa de Melo (Saúde) e João Galamba (Energia).

Serão reconduzidos os secretários de Estado Ana Mendes Godinho (Turismo), José Mendes (passa de Adjunto e do Ambiente para Adjunto e da Mobilidade), Carlos Martins (Ambiente), Célia Ramos (Ordenamento do Território e Conservação da Natureza) e Ana Pinho (Habitação).

Oito até agora secretários de Estado abandonam o Governo nesta remodelação: Marcos Perestrello (Defesa), Miguel Honrado (Cultura), Paulo Ferreira (Adjunto e do Comércio), Ana Teresa Lehmann (Indústria), Jorge Seguro Sanches (Energia), Fernando Araújo (Adjunto e da Saúde), Rosa Matos Zorrinho (Saúde) e Maria Fernanda Rollo (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Nesta remodelação iniciada na segunda-feira e agora estendida a mais dois ministérios, num total de sete, a anterior titular da Secretaria de Estado da Presidência e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, passou a desempenhar o cargo de ministra da Cultura.

Mantêm-se:

- Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho

- Secretária de Estado do Turismo, Ana Godinho;

- Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins;

- Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos;

- Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes;

São novos:

- Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro

Foi chefe do gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros neste governo de António costa do qual foi, exonerado em 2016. Licenciado em Direito, é pós-graduado em Direito Penal Económico e Europeu. Foi também chefe do Gabinete da Secretária de Estado da Modernização Administrativa do segundo governo de José Sócrates (2009-2011) e Adjunto do Secretário de Estado da Justiça do primeiro executivo liderado pelo antigo líder do PS (2005-2008).

- Secretária de Estado da Defesa, Ana Isabel dos Santos Figueiredo Pinto

- Secretário de Estado da Economia, João Jorge Arede Correia Neves

Licenciado em Economia e mestre em Administração e Políticas Públicas, pelo ISCTE. Foi chefe de gabinete do Ministro da Economia e da Inovação do primeiro governo de José Sócrates, e desde janeiro de 2007 é membro do conselho diretivo do IAPMEI

- Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Veloso da Silva Torres

- Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Marçal Lopes Catarino;

- Secretária de Estado da Cultura, Ângela Carvalho Ferreira;

- Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira;

- Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ventura Ramos;

Francisco Ramos ficará mais ligado à parte financeira da Saúde, onde se incluem os hospitais e medicamentos. Esta será a quinta vez que Francisco Ramos, prestes a completar 62 anos, integra um governo socialista, depois ter ocupado a secretaria de Estado da Saúde em dois governos de António Guterres, entre 1997 e 2002, e nos dois executivos de José Sócrates, entre 2005 e 2009. Licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em 1978, tendo obtido o diploma em Administração Hospitalar em 1981, era Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil desde 2012.

- Secretária de Estado da Saúde, Raquel de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo

A até agora responsável da Direção Geral da Saúde pelo programa para a área da Tuberculose, Raquel Bessa de Melo, será a nova secretária de Estado da Saúde, juntando-se ao presidente do IPO, Francisco Ramos, que, como o DN já tinha noticiado, será o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Raquel Bessa de Melo é assistente graduada de Pneumologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, curiosamente um dos que esteve envolvido em maior polémica nos últimos tempos, com a demissão em bloco dos diretores de serviço, que criticam o governo pela falta de investimento na unidade. Foi nomeada para o programa da Tuberculose da DGS no início deste ano e substitui Fernando Araújo nas áreas mais ligadas à saúde pública na equipa da nova ministra, Marta Temido.

- Secretário de Estado da Energia, João Saldanha de Azevedo Galamba.

O Chefe de Estado procederá às respetivas nomeações logo que regresse a Lisboa e as posses terão lugar na quarta-feira, 17 de outubro, pelas 11h00, no Palácio de Belém.

