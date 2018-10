Deputada Isabel Moreira fotografada a pintar as unhas durante debate do Orçamento

A fotografia foi partilhada pelo fotojornalista da Reuters, Rafael Marchante, onde identifica a deputada do Partido Socialista Isabel Moreira, a pintar as unhas. O momento foi registado durante esta tarde, no primeiro dia de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2019, na sala do plenário da Assembleia da República.

Questionada pelo DN, Isabel Moreira recusou tecer quaisquer comentários sobre o assunto.

Rapidamente a fotografia começou a circular nas redes sociais e os comentários dirigidos a Isabel Moreira começaram a surgir na sua página de Facebook. "Senhora deputada, é para isto que é paga?" e "grande moral" - as reações foram-se sucedendo.

Também surgiram opiniões a desvalorizar o gesto da deputada, incluindo um colunista do Observador, Luís Aguiar-Conraria, um assessor do Bloco de Esquerda, Tiago Ivo Cruz, e a jornalista e colunista do DN Fernanda Câncio, entre outros.

Alguns comentários feitos numa publicação em que Isabel Moreira elogiava o discurso do deputado Fernando Rocha Andrade acabaram por desaparecer.