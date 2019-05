CDS: "Ou Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento"

A líder do CDS acusa o primeiro-ministro de mentir quando diz que "o CDS juntou os seus votos à esquerda para aprovar um pagamento de muitos milhões de euros por ano para os professores, pondo em causa as contas públicas". É mentira, diz Assunção Cristas, em comunicado divulgado este domingo de manhã, porque para o CDS sempre foi claro que esse pagamento só poderia ser feito ser estivessem reunidos os seguintes requisitos: "existência de crescimento económico e garantia de sustentabilidade financeira, negociação do estatuto da carreira dos professores, incluindo a avaliação dos professores, negociação do regime de aposentações dos professores".

"Esses requisitos existem na proposta do CDS desde o início, foram anunciados há mais de um ano e não prescindimos deles. Desde o primeiro dia que achámos que esta era a oportunidade certa para negociar", escreve a líder partidária. Até porque, explica, para o partido "o crescimento económico é a nossa prioridade, e a sustentabilidade financeira o nosso limite".

Portanto, Cristas deixa para já claro que só aprova o documento se forem cumpridas as exigências iniciais. "Para nós a decisão é muito simples: ou o Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento. Essa é a posição de princípio do CDS desde sempre. Ou o Parlamento aceita os requisitos da nossa proposta, e eles se tornam lei, ou o CDS não dará o seu voto a qualquer compromisso. Um Governo do CDS nunca faria negociações incondicionais. Para nós a primazia do interesse geral é uma condição essencial. Ainda é possível colocar essa opção? É, como aliás é prática parlamentar, com a avocação da norma em causa para decisão em plenário. E é isso que o CDS fará."

O parlamento aprovou na quinta-feira na especialidade uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.

Após uma reunião extraordinária do 'núcleo duro' do Governo e uma audiência com o Presidente da República, o primeiro-ministro, António Costa anunciou na sexta-feira que comunicou a Marcelo Rebelo de Sousa que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final global.

O presidente do PSD, Rui Rio, ainda não reagiu à declaração mas anunciou que vai falar este domingo, no Porto.