Costa e Medina vão de comboio até Setúbal para lançar passe único numa câmara... do PCP

O primeiro-ministro, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, assinalam na próxima segunda-feira, em Setúbal, a entrada em vigor dos novos tarifários do passe social. Para lá chegar, os dois membros do governo e o também presidente da Câmara Municipal de Lisboa vão usar o comboio da Fertagus.

A cerimónia ​​​​​​​vai decorrer na Câmara Municipal de Setúbal - uma câmara do PCP, liderada por Maria das Dores Meira. A sessão contará com intervenções da autarca e de Fernando Medina, de Matos Fernandes e do primeiro-ministro.

A partir desta segunda-feira, dia 1 de abril, a oferta de passes vai ser alterada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. No caso da área metropolitana da capital passam a existir apenas dois títulos: o Navegante municipal (que custará 30 euros) e o metropolitano (40 euros), válidos em qualquer operador de transportes.

O primeiro titulo só poderá ser usado dentro de cada um dos 18 municípios da área metropolitana. Já o Navegante metropolitano permitirá a circulação em qualquer transporte da área metropolitana: um tente pode ir de Setúbal a Mafra que não paga mais pela viagem.

No Porto, o preço é idêntico, existindo também duas versões: o Andante municipal (para utilizar em cada um dos 17 concelhos) e o metropolitano que pode ser usado em todos os transportes de toda a AMP ou até três zonas contíguas.

Os descontos para os estudantes, reformados e pensionistas que já existiam vão manter-se e as crianças até aos 13 anos não pagam. Vai ainda surgir um passe família (em Lisboa deverá ser colocado à venda em julho e no Porto ainda não tem data) com o objetivo de cada agregado pagar 60 ou 80 euros - dependendo de ser passe municipal ou metropolitano -, independentemente do número de pessoas que tenham título de transportes.