Consulado em Londres. Rio mantém pressão para melhores condições

Rui Rio vai manter a pressão sobre o governo para que se criem melhores condições no consulado português em Londres e para que seja arranjado um espaço para que a comunidade portuguesa vá votar nas eleições legislativas. O líder do PSD esteve na capital britânica no final de março e apontou a falta de resposta do consulado-geral para atender os portugueses. O DN sabe que, depois disso, o governo já arranjou um espaço para ampliar os serviços administrativos daquela. O DN tentou em vão contactar o secretário de Estados das Comunidades, José Luís Carneiro.

Numa recente visita de dois dias à capital britânica, após a visita ao consulado-geral Rio manifestou-se preocupado com a falta de capacidade de resposta para atender os portuguesa que procuram fazer os seus documentos de identificação.

"A capacidade de resposta dos serviços consulares para municiar os portugueses todos com estes documentos está muito reduzida, é muito baixa, é muito difícil. O consulado reclama há muito tempo do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) um reforço dos meios, mas esse reforço foi sempre fraco ao longo do tempo e hoje é particularmente fraco e há uma particular falta de resposta", afirmou aos jornalistas na altura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, tinha anunciado um plano de contingência que incluía medidas como o reforço dos postos com meios humanos e equipamento, o alargamento do horário de funcionamento, além de uma linha telefónica dedicada. O que parece agora estar a concretizar-se.

Ainda em Londres, o líder do PSD apontou o dedo ao Executivo: "O governo não conseguiu a tempo e horas - e o a tempo e horas era há dois anos - municiar os consulados aqui em Inglaterra para as necessidades que previam que viessem a existir, como é evidente que estão a existir".