Conheça os Koala AW119, os novos helicópteros da Força Aérea

A Força Aérea revelou esta quarta-feira as primeiras imagens dos helicópteros Koala AW119 pintados com as cores e a Cruz de Cristo das aeronaves do ramo.

Portugal vai comprar pelo menos cinco Koala, mantendo-se a previsão de chegada até ao fim deste ano dos primeiros dois aparelhos, disse fonte oficial da Força Aérea ao DN.

Os Koala AW119MKII vão substituir os Alouette III da esquadra 552, que estão ao serviço da Força Aérea desde os tempos da guerra colonial em África.

Nos Estados Unidos está o núcleo inicial de pilotos e mecânicos a receber formação e tirar cursos de formadores junto do fabricante dos Koala, a Leonardo, para formarem os restantes elementos das tripulações da esquadra 552 - conhecida como Zangões - após o regresso a Portugal, adiantou o tenente-coronel Manuel Costa.

Com a chegada dos primeiros aparelhos - que virão desarmados - começa a chamada capacidade operacional inicial (IOC, sigla em inglês) dos Koala, na base aérea de Beja.

Os Koala AW119 operam de noite e virão equipados para apoiar as operações de combate aos fogos. Mas, em termos militares, esses helicópteros ligeiros podem cumprir as missões até agora desempenhadas pelos Alouette: instrução básica e avançada de voo, busca e salvamento, evacuação sanitária, patrulhamento e observação.

Capaz de transportar até sete passageiros ou uma maca e cinco passageiros, os Koala podem deslocar ainda 1400 quilos de carga suspensa.