César diz que Marcelo falou "na linha" de Costa

"Gostámos no PS de o ouvir. Gostei!" Numa nota no Facebook, o líder do PS e presidente do partido comentou assim a mensagem de Ano Novo do Presidente da República.

Para Carlos César, "foi uma comunicação que seguiu na linha da recente mensagem de Natal do primeiro-ministro". "Embora sem o encargo mais difícil de governar, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua alocução, corroborou as dominantes do discurso de Antonio Costa que combinam o sentido de responsabilidade com o inconformismo que deve pautar uma governação exigente", escreveu.

E foi por isto que gostou da mensagem. Quanto aos outros partidos, uma convicção: "Duvido que se tenham sentido tão confortáveis com as preocupações do Presidente."

Para o dirigente socialista, as preocupações do PR que "corroboram" as do chefe do governo foram as que se traduziram num "apelo a uma participação responsável nos actos eleitorais, à convivência e tolerância nas diferenças, aos valores democráticos e prioridade à diminuição das desigualdades".

E é também "importante outro apelo que o Presidente faz, no sentido de não corrermos riscos desnecessários satisfazendo, por razões eleitoralistas, reivindicacoes excessivas e populistas".

Isso - acrescentou - "condiz com os cuidados governativos actuais que atendem também às incertezas do futuro motivadas" por "riscos externos" que são "dificilmente mensuráveis", como "os do desfecho do Brexit".