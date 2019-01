Brexit sem acordo: Portugal não vai exigir vistos a britânicos e espera reciprocidade

O governo português espera que o acordo do Brexit seja aprovado, mas caso o Reino Unido saia da União Europeia sem acordo, Portugal não vai exigir vistos aos cidadãos britânicos que entrem no país. E espera reciprocidade do lado do Reino Unido.

"A proposta de regulamento debatida entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu estabelece que os britânicos serão isentos de visto. Isentamos os britânicos de visto unilateralmente e teremos reciprocidade do lado britânico", disse na apresentação do plano de contingência o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva.

Acompanhado pelo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita e de secretários de Estado, Santos Silva sublinhou que o plano português é feito com base na expectativa de reciprocidade do lado britânico, uma vez que a primeira-ministra Theresa May deu garantias de que, mesmo sem acordo, os direitos para os cidadãos estarão assegurados de qualquer forma.

"A primeira-ministra May assumiu o compromisso de garantir, mesmo no cenário de uma saída sem acordo, uma proteção dos direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido similar à que está prevista no Acordo. Na sequência da publicação, em 6 de dezembro de 2018, do Policy Paper do Governo britânico sobre os direitos dos cidadãos no cenário eventual de uma saída sem acordo, aguarda-se a formalização desse compromisso de forma a garantir segurança jurídica aos cidadãos", lê-se no plano de contingência português para a área dos direitos dos cidadãos.

O mesmo documento prevê que, num cenário sem acordo, os portugueses que estejam ou entrem no Reino Unido até 29 de março (data prevista para o Brexit) possam regularizar a sua situação até 31 de dezembro de 2020.

"Em caso de saída sem Acordo, os portugueses que tenham entrado no Reino Unido até 29.03.2019 poderão regularizar a sua situação até 31.12.2020", refere o documento.

Sublinhando sempre que aquilo que Portugal mais desejava era que o Reino Unido pudesse permanecer na UE, o chefe da diplomacia portuguesa admitiu que Portugal está disponível para viabilizar uma extensão do Artigo 50 se Londres o solicitasse. "Se for pedido? Sim", respondeu Santos Silva, respondendo a uma questão do DN na conferência de imprensa, que decorreu no Palácio das Necessidades.

Para que houvesse uma extensão do Artigo 50, o Reino Unido teria que fazer um pedido formal, invocando razões fortes (como poderiam ser a realização de eleições antecipadas ou um segundo referendo) e os governos dos 27 Estados membros teriam que aprovar essa extensão, por unanimidade.