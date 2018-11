Bloco junta-se à CGTP e PCP e já quer salário mínimo acima dos 600 euros

"As condições permitem ir além do acordado" em 2015, disse, esta quinta-feira, a propósito do aumento do salário mínimo nacional, o deputado e dirigente bloquista José Soeiro.

"Estamos em condições de ter um salário mínimo nacional acima dos 600 euros", clarificou, dizendo também que a evolução que o BE acordou com o governo do PS apontava apenas para "patamares mínimos". De acordo com o mesmo dirigente bloquista, as condições económicas evoluíram de tal forma desde 2015 que isso permite que os valores definidos entre o governo e o BE sejam ultrapassadas.

A realidade mostrou que "o salário mínimo aumentou e o emprego cresceu". Ou seja, foram "desmentidos pela realidade" os argumentos segundo os quais o aumento do salário mínimo iria implicar aumento do desemprego, acrescentou ainda.

O Bloco aproxima-se assim das posições há muito defendidas pelo PCP e pela CGTP, organizações que querem um salário mínimo de 650 euros em 2019.

O aumento do salário mínimo é decretado pelo governo no início de cada ano, num despacho que não carece de aprovação parlamentar.