Bloco abre campanha e apresenta António Capelo como mandatário

O ator e diretor do Teatro do Bolhão, António Capelo

É no comício com que o Bloco de Esquerda se lança para a Europa, esta sexta-feira à noite, em Coimbra, que a eurodeputada Marisa Matias apresentará António Capelo - ator de teatro, cinema e televisão e diretor do Teatro do Bolhão - como mandatário da sua candidatura bloquista às eleições europeias, ele que também já o tinha sido quando Marisa Matias se candidatou à Presidência da República.

António Capelo espera que "a campanha possa servir de alguma maneira para que as pessoas se inteirem melhor do valor que pode ser uma Europa para cá". Em declarações ao DN, o ator de 62 anos, deixa uma certeza: "Nós não podemos ter uma Europa a duas velocidades, como não podemos ter um país a duas velocidades."

Para o mandatário bloquista, "há aqui qualquer coisa que se deve aproximar e, nesse sentido, a campanha tem de ser e deve ser muito ativa, para chamar a atenção da responsabilidade dos cidadãos para votar também na Europa, e para não exercerem esse direito somente quando há eleições internas".

Num tempo em que "a Europa está muito extremada" e numas eleições em que "esses extremismos podem vir ao de cima", para António Capelo, "é necessário encontrar forças, nomeadamente de esquerda, que possam induzir os cidadãos a uma outra ideia de Europa, mais solidária e mais próxima dos cidadãos".

Aquilo que se assiste na Europa inquieta o mandatário da candidatura do Bloco de Esquerda. "Vemos que muitos estados na Europa, como a Itália e a Hungria, vão cedendo a populismos, que são muito fáceis de se espalharem. Por isso, é necessário encontrarmos uma outra Europa, que possa responder e dar mais voz aos cidadãos."

Se, para António Capelo, Marisa e o Bloco representam "esse espaço de discussão muito importante sobre o que pode vir a ser essa Europa de futuro", a sua escolha também é feita a partir de "uma grande amizade e respeito".

"A Marisa também é uma pessoa de afetos, também é uma pessoa de valores, também é uma pessoa de princípios, de lutas, de causas..." Notando que, "infelizmente isso é cada vez menos visível na nossa sociedade", o ator identifica-se com "as causas em que muitas vezes" Marisa Matias "está envolvida".

O arranque da campanha bloquista, sob o mote Esperança 2019, faz-se no distrito de onde a deputada no Parlamento Europeu é natural. "Simboliza o que queremos fazer na campanha", explicou ao DN o deputado do BE José Manuel Pureza, eleito por Coimbra, "que é falar nos problemas das pessoas e não em questões estratosféricas". "É a vida concreta das pessoas que conta", concluiu.