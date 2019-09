António Costa quer questão de Tancos fora da campanha

António Costa numa ação de rua do PS esta manhã em Moscavide (Lisboa)

Tancos. Cristas acusa Governo do PS de "encobrir criminosos"

António Costa quer a questão de Tancos fora da campanha para as legislativas do próximo dia 6 de outubro.

"Questões da justiça tratam-se na justiça. Não se tratam na rua, muito menos numa campanha", afirmou o líder do PS aos jornalistas, depois de uma arruada socialista em Moscavide.

"Há cinco anos que mantenho a mesma regra, não é agora que a vou quebrar", disse ainda, numa referência implícita à erupção do 'caso Sócrates', em 2014.

Marcelo "acima de qualquer suspeita"

Costa desvalorizou ainda os relatos envolvendo o Presidente da República na questão de Tancos. "Há noticias que não se devem levar em consideração" e "o Presidente da República está acima de qualquer suspeita sobre o que quer que seja", disse.

Azeredo Lopes acusado no caso de Tancos

A acusação do Ministério Público sobre o caso do roubo Tancos envolve Azeredo Lopes, dizendo que prejudicou a descoberta da verdade. E valida a tese de que este processo começou com um assalto, passou a problema de orgulho e acabou em drama nacional e político.

Dois anos e três meses depois do grave assalto às instalações militares em Tancos, o Ministério Público (MP) acusa mais de 20 pessoas pessoas: um ex-ministro da Defesa, vários militares e traficantes de droga e armas. Dá como certa toda a investigação anterior e valida a tese de que o caso começou como um assalto aos paióis de Tancos se complicou depois de a própria PJ Militar ter participado na encenação da descoberta das armas, apenas para "passar a perna" à PJ que, entretanto tinha ficado com a responsabilidade do processo.