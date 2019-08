À beira da requisição civil. "Já ordenámos o transporte de mercadorias feito pela GNR e pela PSP"

O primeiro-ministro, António Costa, depois de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que a situação alterou-se "significativamente" da manhã para a tarde e coloca em cima da mesa a requisição civil ainda esta tarde. Fala em "incumprimento de serviços mínimos", depois das 14:30. A região mais afetada é o Algarve.

"Hoje de manhã era manifestamente desnecessária a requisição civil", disse o primeiro-ministro, acrescentando que o Governo está a avaliar a situação e que irá modelar a aplicação da requisição civil "empresa a empresa, serviço a serviço".

"Já ordenámos o transporte de mercadorias feito pela GNR e pela PSP pelos moldes anteriormente definidos", revelou Costa aos jornalistas, à saída da audiência com o Presidente da República, referindo-se à declaração de crise energético, em vigor desde as 23:59 de sexta-feira até dia 21.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os militares das forças armadas já estão preposicionados para serem utilizados em caso de requisição civil", adiantou ainda o primeiro-ministro.

Um dos exemplos de incumprimento de serviços mínimos apontados por António Costa é o Aeroporto de Lisboa, "onde o número de cargas ficou aquém" do que devia ter sido feito.

O primeiro-ministro afirmou que depois da requisição civil, o Governo "está habilitado por portaria a definir quem, que serviço e onde há necessidade de aplicar" esta medida. "Agiremos onde for estritamente necessário", acrescentou Costa explicando o chefe do Executivo que o Conselho de Ministros desta tarde vai ter em conta as empresas e os trabalhadores que estão ou não a cumprir os serviços mínimos, bem como as regiões do país que mais necessitem.

"Infelizmente no turno das 14:30 tem havido em algumas empresas o incumprimento total. Perante esta nova realidade temos de fazer nova reavaliação para não nos precipitarmos", esclareceu.

António Costa reconheceu que a greve pode durar muito tempo. "Temos de estar conscientes que o risco de um conflito duradouro é um risco que está em cima da mesa", admitiu.

Esta manhã, o primeiro-ministro anunciou que o Governo não iria avançar com a requisição civil, porque "os serviços mínimos estão a ser cumpridos". António Costa reuniu-se esta segunda-feira com à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para um briefing operacional sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas.

"O Governo sempre disse que atuaria na margem do estritamente necessário para o normal funcionamento do país", sublinhou. A partir do momento em que for decretada uma requisição civil, quem se recusar a garantir os serviços mínimos estará a incorrer num crime de desobediência, alertou no domingo, à margem de uma reunião com as forças de segurança. "A violação de uma eventual requisição civil não pode passar incólume", disse.

Com uma greve sem fim à vista, António Costa apelou a que todas as partes envolvidas "aproveitem esta ocasião para fazer as negociações que tiverem de fazer", pois "quanto mais depressa este conflito se ultrapassar melhor". Quanto ao papel do Governo nesta greve, reitera que não pode fazer mais do que tem feito. "Devemos oferecer-nos, como já fizemos, para resolver o conflito, mas não nos podemos substituir aos sindicatos e às entidades patronais."

Serviços mínimos: sindicato diz que trabalhadores estão a fazer 8 horas de trabalho

Pedro Pardal Henriques, advogado e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Mercadorias Perigosas, reagiu às palavras do primeiro-ministro, negando que os motoristas não estejam a cumprir os serviços mínimos. "Os motoristas estão a cumprir os serviços mínimos, ainda que contrariados com o despacho. Mas, fez questão de frisar que só estão a trabalhar oito horas diárias.

Relativamente ao facto do abastecimento do aeroporto de Lisboa estar a ser feito a 25% quando devia ser de 100%, Pardal Henriques foi perentório: "Desminto veementemente. Os motoristas saíram escoltados desde a manhã, serviram oito horas."