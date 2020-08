Expresso assume erros e queixa-se ao Facebook, Twitter e YouTube

Expresso investiga divulgação de vídeo de conversa em off com Costa

O semanário Expresso assumiu esta tarde "por inteiro" a "responsabilidade" pelo "erro" de ter enviado para a RTP e SIC excertos, com som, de uma conversa off the record que jornalistas do semanário tiveram com o primeiro-ministro depois de uma entrevista que lhe fizeram - o já chamado "Expresso Leaks".

Nessa conversa, António Costa tratava como "cobardes" os médicos que terão recusado uma ordem da ARS do Alentejo para acudirem à situação de um lar de Reguengos de Monsaraz no qual um surto de covid-19 fez 18 mortos.

"No final da tarde de sexta-feira o Expresso enviou para duas televisões os sons da entrevista, incluindo algumas dessas imagens, conhecidos como "planos de corte" (que são imagens que ajudam as televisões a enquadrar com outras imagens as peças sobre a entrevista). Esses planos de corte incluíam a imagem e áudio de sete segundos que resultaram na polémica conhecida. Esse envio é um erro da responsabilidade do Expresso, que assumimos por inteiro", lê num "esclarecimento aos leitores" que o semanário emitiu esta tarde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Som manipulado

Segundo esta nota, o excerto de sete segundos que foi parar às redes sociais no sábado à noite não é o excerto original mas sim, na verdade, um vídeo filmado com telemóvel a partir do vídeo original que passava num monitor. E houve edição de som, aumentando-o, para que se tornasse perfeitamente audível.

"No sábado à noite, o Expresso recebeu via WhatsApp um vídeo com os mesmos sete segundos, mas que não é o original do Expresso. Em concreto, houve edição de som, aumentando-o de forma a que fosse perfeitamente audível; e foi gravado de um monitor, o que facilmente pode ser comprovado na sua visualização, por comparação com a qualidade de imagem do vídeo original. Alguém gravou o vídeo com um telemóvel ou outro dispositivo, fazendo-o correr primeiro via Whatsapp, depois junto de outras redes sociais", diz agora o esclarecimento do semanário.

[em atualização]