Dos testes ao recolher. Tudo o que prevê o estado de emergência

Estado de emergência. Decreto do PR teve parecer positivo do Governo e já seguiu para o Parlamento

O novo estado de emergência - sendo aprovado esta sexta-feira, o que acontecerá com os votos do PS, PSD e CDS - vai começar às 00h00 da próxima segunda-feira e admite a possibilidade de recolher obrigatório.

O debate no Parlamento, seguido de votação, foi marcado para as 16h00 desta sexta-feira.

"Depois de ouvido o Governo, que o tinha proposto e se pronunciou ao fim da manhã em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando o estado de emergência por 15 dias, de 09 a 23 de novembro", lê-se numa nota colocada no site da Presidência, que inclui em anexo a carta e o projeto de decreto.

O decreto presidencial dá ao Governo a possibilidade de determinar recolher obrigatório.

Isto ao determinar que "fica parcialmente limitado, restringido ou condicionado o exercício" dos "direitos à liberdade e de deslocação", podendo ser "impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana. "

As deslocações "justificadas"

O decreto determina as deslocações "justificadas":

1. Desempenho de atividades profissionais.

2. Obtenção de cuidados de saúde.

3. Assistência a terceiros.

4. Frequência de estabelecimentos de ensino.

5. Produção e abastecimento de bens e serviços.

E ainda por outras "razões ponderosas", cabendo aqui ao Governo "especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém".

"Pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas."

O projeto de decreto presidencial do estado de emergência permite impor, além de controlos de temperatura corporal, testes de diagnóstico do novo coronavírus para acesso a locais de trabalho e serviços e instituições públicas.

"Pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas", lê-se numa das normas do diploma enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para votação no parlamento.

O decreto também determina que isto será possível para determinar o acesso a:

1. Estabelecimentos educativos.

2 .Espaços comerciais, culturais ou desportivos.

3. Utilização de meios de transporte.

4. Relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde.

5. Estabelecimentos prisionais.

6. Centros educativos e respetivos trabalhadores.

Estas medidas são permitidas com a suspensão parcial do exercício do "direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito".

"Justa compensação" para privados

A possibilidade de imposição de testes de diagnóstico para acesso a determinados locais não tinha sido colocada publicamente, ao contrário do controlo obrigatório de temperatura, que o primeiro-ministro, António Costa apontou como uma medida em relação à qual existiam dúvidas de constitucionalidade e que o Governo pretendia ver enquadrada juridicamente com a declaração do estado de emergência.

O diploma presidencial também prevê limitações aos direitos de "iniciativa privada, social e cooperativa".

Doentes crónicos a rastrear contactos...

Dito de outra forma: o SNS pode requisitar hospitais privados mas "preferencialmente por acordo" e "mediante justa compensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com COVID-19 ou a manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias".

Outra medida prevista é a que permitirá ao Estado requisitar trabalhadores - mesmo que do setor privado, social ou cooperativo - "para apoiar as autoridades e serviços de saúde, nomeadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

Podem até ser requisitados para esse efeito "servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos".

...e militares a ajudarem

Segundo o diploma presidencial, "compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

O que não está previsto

Pelo que está no decreto, permite-se também perceber o que não está previsto: encerramento de escolas, por exemplo - algo que o primeiro-ministro tem dito que não quer que de modo nenhum aconteça. Aliás, no seu comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de dizer, logo em título, que "propõe ao Parlamento estado de emergência de âmbito limitado".

Também não estão previstas limitações aos direitos de manifestação nem, ainda, limitações à liberdade religiosa (as missas continuam a ser permitidas). E ainda - como aconteceu no primeiro estado de emergência, em março, limitações direitos à greve, nomeadamente dos chamados "trabalhadores essenciais".