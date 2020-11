Dos testes ao recolher. Tudo o que prevê o estado de emergência

Estado de emergência. Decreto do PR teve parecer positivo do Governo e já seguiu para o Parlamento

O novo estado de emergência - sendo aprovado esta sexta-feira, o que acontecerá com os votos do PS, PSD e CDS - vai começar às 00h00 da próxima segunda-feira e admite a possibilidade de recolher obrigatório.

O debate no Parlamento, seguido de votação, foi marcado para as 16h00 desta sexta-feira.

"Depois de ouvido o Governo, que o tinha proposto e se pronunciou ao fim da manhã em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando o estado de emergência por 15 dias, de 09 a 23 de novembro", lê-se numa nota colocada no site da Presidência, que inclui em anexo a carta e o projeto de decreto.

O decreto presidencial dá ao Governo a possibilidade de determinar recolher obrigatório.

Isto ao determinar que "fica parcialmente limitado, restringido ou condicionado o exercício" dos "direitos à liberdade e de deslocação", podendo ser "impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana. "

As deslocações "justificadas"

O decreto determina as deslocações "justificadas":

1. Desempenho de atividades profissionais.

2. Obtenção de cuidados de saúde.

3. Assistência a terceiros.

4. Frequência de estabelecimentos de ensino.

5. Produção e abastecimento de bens e serviços.

E ainda por outras "razões ponderosas", cabendo aqui ao Governo "especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém".

"Pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas."

O projeto de decreto presidencial do estado de emergência permite impor, além de controlos de temperatura corporal, testes de diagnóstico do novo coronavírus para acesso a locais de trabalho e serviços e instituições públicas.

"Pode ser imposta a realização de controlos de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso a serviços ou instituições públicas", lê-se numa das normas do diploma enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para votação no parlamento.

O decreto também determina que isto será possível para determinar o acesso a:

1. Estabelecimentos educativos.

2.Espaços comerciais, culturais ou desportivos.

3. Utilização de meios de transporte.

4. Relativamente a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde.

5. Estabelecimentos prisionais.

6. Centros educativos e respetivos trabalhadores.

Estas medidas são permitidas com a suspensão parcial do exercício do "direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito".

A possibilidade de imposição de testes de diagnóstico para acesso a determinados locais não tinha sido colocada publicamente, ao contrário do controlo obrigatório de temperatura, que o primeiro-ministro, António Costa apontou como uma medida em relação à qual existiam dúvidas de constitucionalidade e que o Governo pretendia ver enquadrada juridicamente com a declaração do estado de emergência.

"Justa compensação" para privados

O diploma presidencial também prevê limitações aos direitos de "iniciativa privada, social e cooperativa".

Dito de outra forma: o SNS pode requisitar hospitais privados mas "preferencialmente por acordo" e "mediante justa compensação, em função do necessário para assegurar o tratamento de doentes com COVID-19 ou a manutenção da atividade assistencial relativamente a outras patologias".

[em atualização]