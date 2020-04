Estado de emergência. 1º de Maio com "celebrações" mas não "manifestações"

Sessão solene do 25 de Abril vai juntar 130 pessoas no plenário

O mundo sindical poderá celebrar o 1º de Maio - mas não serão permitidas "manifestações". O esclarecimento foi feita esta tarde, após mais uma reunião do Conselho de Ministros.

No briefing aos jornalistas, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, salientaram por diversas vezes que as celebrações serão autorizadas - mas nunca nos termos em que tradicionalmente ocorrem.

O recado destina-se, no entanto, exclusivamente à CGTP, visto que a UGT já decidiu que não organizará ações de rua. A maior iniciativa da CGTP neste dia costuma ser um desfile em Lisboa entre o Martim Moniz e a Fonte Luminosa, onde se realiza um comício.

As condições em que a CGTP poderá promover as suas ações públicas terão agora de ser definidas com a DGS e também com as forças de segurança - sendo imperioso, na visão do Governo, que se mantenham as regras do distanciamento social em vigor

Segundo os governantes, o novo decreto do estado de emergência, agora prorrogado até às 24h00 do dia 2 de maio, pouco muda a situação em relação ao que já vigorava. São levantadas as medidas específicas que vigoraram na Páscoa - proibição de saída do concelho de residência - e ficou também determinado o fim da cerca sanitária em Ovar. Contudo, continuam proibidas viagens de lazer.

Quanto à cerca de Ovar, o que o fim da cerca significa é que os que moram dentro do concelho e trabalham fora (ou vice-versa) serão outra vez autorizados a cruzar as fronteiras do município. Mas não será permitido ir a Ovar para efeitos turistícios, por exemplo. "Não posso ir a Ovar comprar pão-de-ló", explicou Eduardo Cabrita.

Por ora, este não foi ainda o Conselho de Ministros que decidiu o que irá reabrir depois do fim deste estado de emergência III. O que se passará nas próximas duas semanas - explicou a ministra da Presidência - é a preparação dessa reabertura. Mariana Vieira da Silva fez no entanto questão de por várias vezes insistir na ideia de que a reabertura está condicionada a uma evolução favorável da pandemia.

Dito de outra forma: os portugueses terão de se manter disciplinados nas medidas de confinamento que têm cumprido desde o primeiro estado de emergência, instaurado em 19 de março.

