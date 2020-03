Siza Vieira: "Nosso foco tem de ser a emergência" mas também apoiar a economia

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, assumiu esta manhã em entrevista à TSF que o que o País vai assistir nas próximas semanas não é um cenário económico normal. E que as medidas que foram implementadas, nomeadamente para as empresas, têm como finalidade apoiar a economia. Se numa primeira fase, o foco do Executivo de António Costa está em combater a situação de emergência, ao mesmo tempo o pós-pandemia, com a economia em recessão e desemprego, não pode ser esquecido.

"Tudo aquilo que se passar nas próximas semanas não vai ser a normalidade. Estamos a falar de uma circunstância em que as empresas e a economia estavam a crescer, a criar emprego e fazer subir salários, aumentar as exportações. Não é isso que se vai passar. O que tentamos assegurar foi um conjunto medidas para proteger o mais possível o emprego e preservar a capacidade produtiva das empresas. Sabemos que quando começarmos a levantar estas medidas de contenção, (...) é necessário que as empresas tenham capacidade de produzir, responderem à procura que vai surgir", disse o ministro esta manhã aos microfones da TSF.

Siza Vieira não esconde que há empresas que não vão conseguir resistir a esta crise provocada pela pandemia de covid-19. Por isso, sublinhou, o governo tenta com os planos em marcha "chegar ao maior número possível de empresas e pessoas, para conseguir proteger o maior número de empregos e conseguir preservar o mais possível as empresas. Mas, sabemos, há muitos casos em que o impacto vai ser muito significativo e por isso é que temos de ter a preparação de como podemos apoiar a retoma" da economia.

E foi nisso que o governo tem estado a trabalhar. "O nosso foco primeiro tem de ser a emergência. Foi isso que estivemos a fazer estas semanas. Mas, ao mesmo tempo, temos de pensar como vamos apoiar, estimular a criação de empregos, que muitos deles inevitavelmente vão ficar destruídos, como apoiamos o investimento empresarial, como apoiamos as nossas empresas quando tentarem chegar ao mercado externo e interno".