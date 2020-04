Drones da PSP vigiam locais de grande concentração de pessoas

A PSP vai utilizar drones para vigiar os locais de "grande concentração e circulação de pessoas, nomeadamente os acessos a terminais rodoviários e ferroviários, locais de prática desportiva, parques e jardins públicos e as cercas ou cordões sanitários".

Num comunicado emitido pelo gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lê-se que "o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, autorizou a utilização de câmaras de videovigilância portáteis, instaladas em veículos aéreos não tripulados da Polícia de Segurança Pública, durante o estado de emergência".

Serão utilizadas 20 câmaras portáteis de videovigilância, sendo 18 instaladas em drones ("veículos aéreos não tripulados") - não sendo permitido que captem som.

"Deverá ser assegurado que a captação de imagens salvaguarde a privacidade daqueles que se encontram nas respetivas habitações ou outros edifícios destinados a ser utilizados com reserva."

De acordo com o comunicado, "o recurso a este meio foi proposto pelo diretor nacional da PSP, com o fim de proteção da segurança das pessoas e bens, públicos ou privados, e prevenção da prática de crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência".

E "deverá ser assegurado que a captação de imagens salvaguarde a privacidade daqueles que se encontram nas respetivas habitações ou outros edifícios destinados a ser utilizados com reserva".

Segundo é garantido, "todas as operações e anomalias detetadas deverão ser objeto de registo, o qual deve ser preservado por um período mínimo de dois anos".

A CNPD fez ainda outras recomendações: esta utilização de câmaras de vídeovigilância só"terá lugar durante a vigência do estado de emergência".

"Durante a utilização das câmaras acopladas a veículos aéreos não tripulados, deverá ser ativada a luz que identifica a presença da aeronave por forma a reforçar a dimensão informativa."

Por outro lado, "exceto na vigilância das cercas ou cordões sanitários, a utilização em concreto das câmaras portáteis, acopladas a veículos aéreos não tripulados, deve ser previamente comunicado ao gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, para validação".

Além do mais, "durante a utilização das câmaras acopladas a veículos aéreos não tripulados, deverá ser ativada a luz que identifica a presença da aeronave por forma a reforçar a dimensão informativa".

O diretor do departamento de informações policiais, que integra a direção nacional da PSP será o "responsável pela conservação e tratamento dos dados". "Devem ser garantidos os direitos de acesso e eliminação, em conformidade a legislação em vigor" e "deve ser garantida a integridade das imagens gravadas, no processo de transferência do registo das imagens, da câmara para o repositório de informação encriptado".

