Deputada socialista Isabel Moreira apoia João Ferreira (PCP) nas Presidenciais

Isabel Moreira, deputada do PS, anunciou este sábado, através de uma publicação no Facebook, que vai apoiar a candidatura do comunista João Ferreira à Presidência da República, que vão realizar-se em janeiro. A socialista justifica a sua decisão com o facto de o eurodeputado do PCP ser "um democrata" e um político "avesso a populismos".

A deputada assume ser "um erro" o PS não apoiar oficialmente nenhum dos candidatos que vão apresentar-se a votos e como tal considera que os socialistas são "livres para escolher". "Lemos as notícias e parece que se esquece que a maioria eleitoral é de esquerda", afirmou Isabel Moreira, que irá apoiar João Ferreira apesar de a militante socialista Ana Gomes já ter anunciado a sua candidatura, sem o apoio igualmente do PS.

"Os ataques à democracia que se fazem sentir na Europa, nos EUA, no Brasil, etc, são ataques que, por aqui , recordam-nos da importância de Partidos como o PCP. Sou socialista. Não sou comunista", afirmou a deputada, que agradece ao PCP o facto de "evitar o sonho dos inimigos da democracia, desde os movimentos inorgânicos, à extrema-direita que agora faz tantas horas da comunicação social".

Isabel Moreira considera João Ferreira "avesso a populismos", algo que, em sua opinião, pretende que "seja marcado nesta campanha" eleitoral. "Votar no João Ferreira, em nome de uma democracia não populista. Em nome do Estado de direito", sublinhou.