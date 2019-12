Deputada do PAN engana-se no tema do debate. "É o que dá ser novata"

Inês Sousa Real é líder parlamentar do PAN

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, protagonizou um momento caricato na Assembleia da República, quando subiu à tribuna e começou a sua intervenção sobre pessoas sem-abrigo quando o debate era sobre os antigos combatentes. O momento, conta a TSF, provocou sorrisos até à própria protagonista que justificou o insólito com a sua inexperiência parlamentar. Inês Sousa real foi eleita nas últimas eleições e cumpre o seu primeiro mandato.

"Senhora deputada, vai deixar-me interromper porque creio que a sua intervenção não é para este ponto. Creio que tem a sua intervenção para o ponto seguinte." Foi assim o presidente da assembleia em exercício, José Manuel Pureza, chamou a atenção da deputada do PAN. Afinal o Parlamento estava a debater o estatuto do antigo combatente e a intervenção de Inês de Sousa Real incidia sobre a atribuição de cartão de cidadão a pessoas sem-abrigo. Este seria o debate seguinte na ordem do dia.

Dando conta do erro, Inês de Sousa Real reconheceu logo a falha:"Tem toda a razão! É o que dá ser novata!", respondeu a deputada do PAN, entre aplausos e sorrisos na sala. José Manuel Pureza deixou palavras de compreensão: "Pelo amor de Deus, o que é isso" Enganos acontecem com toda a gente", desvalorizou o deputado.