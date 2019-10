Criador do "Contra-Informação" chega a secretário de Estado

Nuno Artur Silva é porventura a maior surpresa do elenco dos 50 secretários de Estado hoje divulgados. Será secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, na dependência da ministra da Cultura, Graça Fonseca. O que o título indica é que ficará com a tutela da RTP, empresa de que foi administrador de 2015 a 2018.

Colaborador do DN, Nuno Artur Neves Melo da Silva nasceu em Lisboa há 57 anos (em 5 de outubro de 1962). É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1985). Criou em 1993 as "Produções Fictícias", de onde saiu, por exemplo, a sátira política dos bonecos do "Contra Informação".

Antes de criar as "Produções Fictícias", em 1993, foi professor de português no Ensino Secundário (1985/1992). Nas notas biográficas divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro lê-se que é autor de livros diversos, sobretudo de banda desenhada e poesia, além de autor e produtor de peças de teatro e eventos culturais e autor, produtor e apresentador de inúmeras séries e programas de rádio e televisão, em diferentes canais portugueses.

Fundou e foi publisher do jornal satírico O Inimigo Público, suplemento satírico do jornal "Público" e, em 2010, fundador e diretor do Canal Q, um canal de humor no cabo. De 1996 a 1997 foi assessor criativo da direção de programas da RTP e de 2015 a 2018 administrador da empresa, com o pelouro dos Conteúdos (2015/2018).

Na sua passagem pela administração da RTP, Nuno Artur Silva reformulou o Festival da Canção chamando os compositores e músicos portugueses para um novo formato do qual sairia vencedor Salvador Sobral e a canção Amar Pelos Dois, ​​​​​​​de Luísa Sobral, que acabaria ganhar o Festival da Eurovisão, em Kiev, em 2017, pela primeira vez em 54 anos de participação. Lisboa organizou a competição em 2018.

Deixou a administração da televisão pública depois de denúncias da Comissão de Trabalhadores de que estava ligado a empresas concorrentes da RTP (as Produções Fictícias e o Canal Q).

Foi comissário dos eventos "O Gosto dos Outros" e "O Fascínio da Histórias" para a Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2019 foi também comissário da programação da Feira do Livro do Porto.