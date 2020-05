Costa: "Não é preciso ser vidente" para antever que Marcelo será o Presidente

"O primeiro-ministro tem de ter um particular recato para trabalhar com o Presidente que os portugueses escolherem", disse o primeiro-ministro, em entrevista à TSF.

Sobre as declarações na Autoeuropa, na semana passada, onde o primeiro-ministro parece ter lançado a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, Costa disse: "Não é preciso ser vidente nem comentador nem ler muitas sondagens para antever qual é o desejo dos portugueses".

As declarações causaram polémica e levaram mesmo a socialista Ana Gomes a admitir repensar uma eventual candidatura às eleições presidenciais.

A possibilidade de o PS vir a apoiar Marcelo é de uma enorme gravidade e deve ser motivo de preocupação para os democratas, defendeu a socialista, que vê numa candidatura apoiada pelo bloco central uma via aberta à progressão da extrema-direita.

"Um candidato do regime, que é no fundo o que é hoje Marcelo Rebelo de Sousa, vai polarizar a sociedade, e no fundo isso vai fazer o jogo, vai facilitar a vida aos extremos. E num momento em que temos aí a extrema-direita organizada, não só cá, mas internacionalmente, isto... chama-lhe um figo". "Isto é muito perigoso para a democracia", defendeu a antiga eurodeputada.

António Costa não quis comentar as declarações de Ana Gomes, mas frisou - por duas vezes - que "o PS nunca lançou nenhum candidato às eleições presidenciais, apoiou candidaturas".

Sobre o apoio que pareceu ter dado a uma recandidatura de Marcelo, António Costa insistiu que se limitou a repetir aquilo que indicam as sondagens e que ouve na rua.

"Antecipar que daqui a um ano Marcelo Rebelo de Sousa será o Presidente da República eleito pelos portugueses... não é preciso ser vidente para antever que esse é o resultado óbvio".

Mas à pergunta: "Votava em Marcelo Rebelo de Sousa?", respondeu que " o voto é secreto".