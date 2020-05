Praias vão abrir a 6 de junho, anuncia António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta as conclusões do Conselho de Ministros

Reunião no Infarmed. Poucos dados para analisar, pedidos de reforço do SNS e críticas a "farsa política"

"As primeiras medidas de desconfinamento há 15 dias não alteraram a tendência de controlar a evolução da pandemia", assegurou esta tarde o primeiro-ministro.

Falando na Ajuda (Lisboa) após uma reunião do Conselho de Ministros, António Costa, rodeado de quadros com números, garantiu também que o desconfinamento não "agravou os número de pessoas em internamento nem internadas em unidades de cuidados intensivos bem como os óbitos.

"A estabilidade está restabelecida e tudo decorre normalmente"

O chefe do Governo anunciou vários calendários de reaberturas. Assegurando que, segundo a DGS, "nem a água do mar nem das piscinas devidamente tratadas são veículos de transmissão da doença", revelou que as praias vão ser abertas dia 6 de junho. O conjunto das regras para as praias pode ser consultado AQUI.

Segundo acrescentou, "se houver abusos" (nas praias) estas serão interditadas, sendo que as forças de segurança e os militares se aplicarão sobretudo a controlar praias sem vigilância.

Quanto às restantes, "cada um de nós tem o dever cívico de se proteger e de proteger os outros". "A regra é clara, temos de estar a 1,5 metros uns dos outros. É assim que temos de estar na praia."

Questionado sobre a crise que levou Mário Centeno a ameaçar demitir-se de ministro das Finanças, o chefe do Governo assegurou que "a estabilidade está restabelecida e tudo decorre normalmente". "Não há crise, está tudo ultrapassado", insiste. "É um não assunto", diria mais tarde. Ou ainda: "Não há crise política nem mini-crise nem nano-crise."

O chefe do Governo anunciou também várias reaberturas para 1 de junho. O teletrabalho deixará de ser uma regra - mas Costa pediu que este regresso à normalidade laboral seja "parcial", não regressando todos os trabalhadores ao mesmo tempo aos seus postos de trabalho. "Era muito importante que as empresas ensaiassem rotinas de trabalho alternado e de rotações semanais ou mensais."

O que também reabrirá nesse dia 1 de junho serão as creches, ATL's e jardins de infância, bem como os cinemas, teatros, centros comerciais e lojas do cidadão.

No último fim de semana de maio recomeçarão as missas abertas ao povo - com regras que a Conferência Episcopal já determinou.

[em atualização]