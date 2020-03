Conselho de Ministros. Saídas limitadas e muitos estabelecimentos encerrados

Para que serve e o que consta no Estado de Emergência. Como afecta as nossas vidas

O governo divulgará pelas 17:00, depois de reunido no Palácio da Ajuda, as medidas que está a preparar para conter a pandemia de covid-19, após ter sido declarado o estado de emergência. Mas na resolução que está a ser discutida em Conselho de Ministros, e que o DN teve acesso, e que pode ser ainda alterada, constam novas restrições à deslocação de pessoas.

Neste período de 15 dias de estado de emergência, que poderá ser prorrogado, os cidadãos só poderão circular na via pública nas seguintes circunstâncias:

1 - Aquisição de bens e serviços

2- Desempenho de atividades profissionais que não possam ser feitas a partir de casa

3 - Aquisição de bens para trabalhar para quem estiver em teletrabalho

4 - Deslocações por motivos de saúde

5 - Deslocações por motivos de urgência - transporte de pessoas vítimas de violência doméstica; deslocações a médicos veterinários com os animais domésticos

6 - Assistência familiar a pessoas vulneráveis

7 - Cumprimentos das funções de tutela partilhada de filhos, ou seja os pais separados podem deslocar-se para visitar ou ir recolher os filhos

8 - Deslocações a agências bancárias e de seguros

9 - Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva, ou seja, mais do que duas pessoas

10 - Retorno ao domicilio pessoal

11- E ainda motivos de força maior, desde que justificados

As deslocações, sempre que necessário, poderão ser efetuadas em veículos particulares ou para abastecimento de combustível.

Isolamento obrigatório e proibição para maiores de 65

Está estipulado o isolamento obrigatório, ainda que no domicilio, de todos os cidadãos em vigilância ativa pelas autoridades de saúde, sob pena de crime de desobediência.

O governo determina também uma proibição para os maiores de 65, que fazem parte do grupo de risco desta pandemia, que é a de frequentarem um conjunto de estabelecimentos, a não ser nas duas primeiras horas de funcionamento dos mesmos, que ficam reservadas para o atendimentos destes cidadãos.

Os estabelecimentos são, entre outros, supermercados e hipermercados; lojas de peças de automóvel; comércio de produtos alimentares, bebidas e tabaco; frutarias, talhos, peixarias e padarias, bancos e oculistas.

Encerramento de estabelecimentos

Ficam impedidas de laborar atividades de hospitalidade e restauração, salvo as que forneçam refeições em regime de take-away ou entregas ao domicílio. Esta medida atinge tabernas e adegas, cafetarias, bares e afins, chocolatarias, gelatarias, casas de chá; restaurantes, bares-restaurantes e de hotel, e esplanadas.

Serão ainda encerrados vários outros estabelecimentos - alguns até já o fizeram por iniciativa própria ou já tinham sido dada ordem de fecharem portas -, e impedidas várias atividades.

Da lista constam ainda, entre outros: restaurantes e cafés-concerto; casas de fado; discotecas e salões de dança; bares; salas de festa; galerias de arte; circos: parques de diversão, feiras e similares; parques aquáticos; jardins zoológicos; parques recreativos para crianças; locais destinados a práticas desportivas de lazer; auditórios: cinemas; teatros; museus e monumentos nacionais; praças, e instalações tauromáquicas; pavilhões de congressos; salas de concertos, conferências e exposições; salas polivalentes; campos de futebol, rugby e similares; pistas de patinagem; piscinas; ginásios; pistas de ciclismo, desfiles e festas populares; salões de jogos.

Requisição dos privados e serviços públicos e religiosos

Na resolução do Conselho de Ministros determina-se ainda que, por decisão das entidades competentes, "podem ser requisitados quaisquer bens e serviços de pessoas coletivas de direito público ou privado que se mostrem necessários ao combate à doença covid-19".

Os Serviços públicos de atendimento presencial são suspensos, mantendo-se a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

É proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem a aglomeração de pessoas; tal como funerais que não respeitem as normas de segurança de distanciamento entre pessoas, com a fixação camarária de um limite máximo de presenças.

O que pode funcionar

O governo salvaguarda que algumas atividades continuem em funcionamento:

1 - Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento e noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados ao abrigo de um contrato de execução continuada

2 - Comércio eletrónico, atividades de prestação de serviços que sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade através de plataforma eletrónica

3 - Comércio a retalho ou atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de autoestradas e no interior das estações ferroviárias, aeroportuárias, fluviais e nos hospitais, a menos que tenha sido ou venha a ser determinado o encerramento daquelas infraestruturas

Redução de passageiros nos transportes públicos

Os prestadores de serviço de transporte público são obrigados a realizarem limpezas diárias nos veículos, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.

O número máximo de passageiro será reduzido para um terço dos lugares disponíveis, por forma a garantir a distância adequada entre utentes dos transportes.

Salvar vidas

O governo justifica estas medidas ao abrigo do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, com a "prioridade" de prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar as cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais. Na resolução em discussão pelos ministros assegura-se que "a democracia não poderá ser suspensa, numa sociedade aberta, onde o sentimento comunitário e de solidariedade é cada vez mais urgente".

Carta-branca ao governo

Com a aprovação do Parlamento, o Presidente da República passou na quarta-feira ao governo uma extensa carta-branca para lidar com a pandemia do covid-19. "Uma mais vasta base de direito", explicou o Presidente da República, à noite, numa comunicação ao país transmitida a partir de Belém.

Marcelo e António Costa esforçaram-se, aliás, por desdramatizar os efeitos da medida nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. "A democracia não está suspensa", assegurou o chefe do governo, ao princípio da tarde desta terça-feira, depois de o Conselho de Ministros extraordinário ser convocado para dar parecer favorável ao decreto presidencial. Será "um estado de emergência confinado", acrescentaria Marcelo.

António Costa garantiu, ainda antes de se conhecer o decreto presidencial que fará "tudo o que for necessário", mas "nada mais do que o necessário" e já estava antes disposto a isso, "com ou sem estado de emergência". Deixou, pelo meio, um recado que parece dirigido a Belém: "É absolutamente essencial que as decisões políticas sejam tomadas pelos políticos com base em opiniões técnicas e não com base nas suas opiniões voluntaristas."

O decreto foi redigido a quatro mãos, em colaboração entre o PR e o governo, como o próprio Marcelo fez questão de dizer na sua comunicação ao país. O PR justificou-o com o princípio de "mais vale prevenir do que remediar", mas reconheceu o caráter controverso do que decidiu: "Sabia e sei que os portugueses estão divididos. Há quem o reclame para anteontem, há quem ache prematuro. Sabia e sei que muitos esperam do estado de emergência um milagre que tudo resolva. Entendi ser do interesse nacional dar este passo."

No decreto o Presidente da República dá poderes ao governo para suspender vários direitos, entre eles a livre circulação sempre que as autoridades considerarem necessária para conter a pandemia ou também o "confinamento compulsivo no domicílio ou em estabelecimento de saúde", tal como o estabelecimento de cercas sanitárias, como aconteceu em Ovar. Caberá ao governo determinar as condições em que serão interditas as deslocações e a permanência na via pública que não sejam justificadas pelo desempenho de atividades profissionais, cuidados de saúde, assistência a terceiros, abastecimento de bens e serviços.

O documento prevê também a possibilidade de requisição civil e de suspensão do direito à greve. As entidades privadas podem ser requisitadas para a prestação de serviços e utilização de bens móveis e imóveis - por exemplo hotéis e unidades de saúde do setor privado - , bem como as unidades produtivas podem ser obrigadas a abrir e produzir. Tal como o governo pode determinar, por exemplo, preços para os bens.

No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, independentemente do vínculo, as autoridades públicas poderão solicitar a prestação de trabalho e em local diverso do que costumam laborar e em horários diferentes. Especifica-se em particular os trabalhadores do setor da saúde, proteção civil, segurança e defesa.

Podem ser estabelecidas pelas autoridades limitações à circulação internacional - que até já foram impostas pelo governo -, em articulação com as entidades europeias e o controlo fronteiriço de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos e aeroportos. As reuniões e manifestações também poderão ser restringidas, à semelhança das celebrações de cariz religioso que impliquem a aglomeração de pessoas. Os cidadãos ficam impedidos, ativa ou passivamente, de resistir às autoridades.