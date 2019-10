Bloco de Esquerda "confirma-se como terceira força política"

"O Bloco de Esquerda confirma-se como a terceira força política nacional, definitivamente", afirmou Jorge Costa, depois de conhecidas as primeiras projeções sobre os resultados das legislativas deste domingo.

No entanto, o dirigente nacional dos bloquistas disse que, face aos dados disponíveis com as projeções, "pouco se pode dizer" sobre a correlação de forças com vista à formação do futuro governo.

Jorge Costa fez questão de dizer que é claro que "o PS ganhou as eleições e formará governo".

Disse ainda que estamos perante "uma derrota histórica" da direita. "O país mostrou que não esqueceu o legado do PSD e do CDS após a intervenção da troika", acrescentou.