Acordada emissão de dívida por parte da Comissão Europeia, Costa bate-se por uma "bazuca"

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final de uma conferência de imprensa após uma reunião do Conselho Europeu por videoconferência, no Palácio de São Bento, em Lisboa.

"Se tudo correr bem é uma bazuca. Já sabemos que não será uma fisga. Estamos a discutir se será uma pressão de ar ou uma bazuca". Foi assim, com alusão novamente a material bélico, que o primeiro-ministro português anunciou que o Conselho Europeu acordou que para o fundo de recuperação económica da UE, no pós-pandemia de covid-19, será feito através da emissão de dívida por parte da Comissão Europeia.

António Costa admitiu que se mantiveram divisões entre os países sobre o modo como os Estados serão financiados através dessa emissão de dívida. A maioria, disse, defendeu que devem ser financiados através de subvenções, alguns cm base em subvenções e empréstimos e quatro, em que não se inclui a Alemanha, apenas por empréstimos. Como a decisão terá de ser tomada por unanimidade é provável que a tarefa de entendimento seja complexa. O fundo deverá oscilar entre um bilião (um milhão de milhões) e 1,5 biliões de euros.

O Conselho Europeu ficou também mandatado para trabalhar a proposta da Comissão Europeia para o fundo de recuperação económica e o quadro plurianual do orçamento comunitário, que deverá ser apresentado até dia 6 de maio. Mas Costa admitiu, apesar de se manter otimista, que só para o verão será provável um acordo político entre os líderes europeus. Defendeu que o horizonte do acordo terá de ser para dois ou três anos para recuperação das economias europeias que o Banco Central Europeu estimou que tivessem no seu conjunto uma quebra de 15% do PIB da zona euro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não se quis comprometer com que solução poderá ser adotada, mas frisou que a "recuperação económica é essencial para todos os estados-membros" E que começará também com outra decisão de desconfinar as fronteiras externas e internas da UE, mas ainda sem data marcada. Tudo para que o turismo volte a animar a economia.

Os líderes europeus aprovaram também esta quinta-feira três linhas de crédito para os Estados responderem de imediato às despesas com a pandemia e para financiar as medidas de apoio as empresas e às famílias, nomeadamente o lay-off e que deverão estar disponíveis a 1 de junho.