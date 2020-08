Ventura e as ameaças racistas: "Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora"

André Ventura desvaloriza as ameaças de morte a deputados e ativistas. Foi através de e-mail que dez pessoas foram ameaçadas por elementos de um grupo nacionalista, a Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional, que davam 48 horas aos visados para deixarem o país. O líder do Chega apelida de "coitadinhos" os deputados e ativistas e concluiu que o alarme gerado é espelho de um "miserável país".

"Quando o André Ventura e o Chega são ameaçados (o que acontece a toda a hora) ninguém fica alarmado. Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora e grita. Miserável país!", escreveu o deputado do partido de extrema-direita no Twitter.

Quando o André Ventura e o CHEGA são ameaçados (que acontece a toda a hora) ninguém fica alarmado. Quando são estes coitadinhos, toda a gente chora e grita. Miserável país! https://t.co/1BUMYHGJmD - André Ventura (@AndreCVentura) August 12, 2020

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As ameaças do grupo neonazi foram conhecidas depois da realização de uma parada ao estilo Ku Klux Klan, em que um grupo de militantes de extrema-direita se posicionou junto à sede do SOS Racismo, com a cara tapada com máscaras brancas e exibindo archotes.

Agora, neste e-mail, os deputados e ativistas foram instados a deixar o país. "Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português", escreveram os neonazis.

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, está a investigar.

No grupo de dez pessoas ameaçadas constam as deputadas do BE Beatriz Gomes e Mariana Mortágua, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, e o ativista Jonathan Costa, da Frente Unitária Antifascista.

Os outros nomes são de figuras ligadas também a movimentos antirracistas, antifascistas (Antifa), sindicalistas e LGBT: Danilo Moreira, coordenador da Frente Unitária Antifascista (FUA) do sul e dirigente sindical dos trabalhadores de call centers; Rita Osório, ativista LGBT, coordenadora também da FUA sul e membro da Plataforma Antifascista de Lisboa e Vale do Tejo (PALVT); Vasco Santos, coordenador da FUA, candidato do MAS (Movimento Alternativa Socialista) e dirigente do sindicato da função pública do norte; Luís Lisboa, músico e professor, membro do Núcleo Antifascista de Guimarães; e Melissa Rodrigues, membro do Núcleo Antirracista do Porto.

Sobre o incidente junto à sede do SOS Racismo, André Ventura disse ao Expresso que nem queria saber quem foram os participantes. "Tudo o que sejam simbologias ou coreografias que remetem para movimentos de carácter rácico e de supremacia branca, afastamo-nos e negamos. Nem quero saber quem são os participantes", afirmou.