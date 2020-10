Universidade de Aveiro já tem 32 alunos infetados

As autoridades de saúde confirmaram este domingo mais um caso de covid-19 na Universidade de Aveiro (UA), elevando para 32 o número de alunos infetados, informou fonte académica.

Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, refere que atualmente existem 32 alunos que testaram positivo, sendo 30 do primeiro contágio identificado no dia 7 e dois casos isolados.

De acordo com o reitor, até ao momento nenhum dos alunos infetados com o novo coronavírus teve de ser hospitalizado. "Continuarei a informar a comunidade académica de todos os desenvolvimentos de que tiver conhecimento, com total transparência. Conto com todos para, num ambiente de confiança, ultrapassarmos os desafios deste novo ano académico", lê-se na nota subscrita pelo reitor.

No sábado, numa ação conjunta que envolve as autoridades de saúde e a UA, foram testados 95 "contactos de risco", identificados como tal pelas autoridades de saúde.

Os primeiros casos de covid-19 na UA surgiram no dia 7, um dia depois do início das aulas naquela instituição de ensino. Na altura, a Reitoria informou que havia 15 alunos infetados de nacionalidade espanhola que estavam a frequentar a UA ao abrigo do programa Erasmus.

De acordo com a mesma fonte, o contágio teria ocorrido na semana passada, num evento externo à Universidade.