Três novos secretários de Estado na equipa do ministro das Finanças João Leão

Goa orgulhosa com nomeação de João Leão, 3.º ministro com origens goesas

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje ao chefe de Estado estas nomeações, que foram aceites por Marcelo Rebelo de Sousa.

Outra mudança no Ministério das Finanças é a promoção de António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado a "número dois" da equipa, como secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

António Mendonça Mendes é o único membro da equipa do ministro cessante Mário Centeno que se mantém como secretário de Estado.

Saem Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro.

Segundo a nota da Presidência da República, "a posse dos novos Secretários de Estado terá lugar na próxima segunda feira, dia 15 de junho pelas 10h00, no Palácio de Belém, juntamente com a do novo Ministro de Estado e das Finanças, numa cerimónia restrita e sem outros convidados, dadas as atuais regras de saúde pública."