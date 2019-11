Tiroteio em Gaia. PJ dispara e fere dois assaltantes

A Polícia Judiciária (PJ) viu-se envolvida esta noite numa perseguição com tiros à filme de Hollywood, para capturar dois suspeitos de cerca de três dezenas de assaltos violentos, a norte do país. Os dois alegados criminosos foram feridos gravemente e acabaram por ser capturados, estando neste momento hospitalizados.

Segundo o comunicado oficial da PJ, "aquando da abordagem policial para efetuar as detenções os suspeitos reagiram com violência, não acatando as ordens e investindo contra as viaturas policiais, pelo que houve necessidade de disparar para os parar, tanto mais que eram portadores de duas armas de fogo que tentaram usar contra os elementos desta Polícia e que foi possível apreender".

Os detidos, adianta ainda a Polícia Judiciária, com idades de 20 e 27 anos, "com vastos antecedentes criminais, foram conduzidos ao hospital face às lesões que sofreram aquando da detenção e, logo que possível, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial". Estão "fortemente indiciados pela prática de crimes roubo qualificado, dano e detenção de armas proibidas".

Estes dois suspeitos fazem parte de um grupo criminoso que "há cerca de um mês vinha cometendo crimes violentos contra a propriedade e contra as pessoas com utilização de armas de fogo". Durante este período, o gangue terá cometido "cerca de trinta crimes de roubo em estabelecimento, de viatura, posto de abastecimento de combustíveis e ainda de incêndio, dano e homicídio na forma tentada".

Conta a PJ que "apenas numa noite (14/15 novembro) o grupo cometeu catorze crimes usando armas de fogo com as quais dispararam indiscriminadamente contra as vítimas".

Na madrugada seguinte, de 16 para 17 de novembro, "quando o grupo tinha cometido mais três crimes foi possível deter um dos elementos que, presente a Tribunal na passada 3ª feira, ficou em prisão preventiva".Na noite passada foram então detidos os outros dois membros do gangue.