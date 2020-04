Testemunho: "Ter medo é justamente o que o medo quer". Eu não tenho medo do COVID 19. Deixa-nos em paz!

Sou positiva ao nCoV19. E o estigma existe. Estamos rotulados nas fichas da PSP. Como outras mulheres, sou mãe de três filhos e estão todos bem, mas angustiados, porque jovens. A morena Francisca, a número um interrompeu os seus estudos de fine art em Camberwell em Londres, antes que o insano e infetado como eu do Boris Johnson desse cabo da segurança dela. Veio com a sua amiga irmã, e a minha filha de coração, Maria, e estiveram 15 dias fechadas na nossa casa de Lisboa. A Constança, estudante do 2º ano de psicologia, fechou-se em casa dos pais do seu namoro, o Afonso, um jogador de futsal do Sport Lisboa e Benfica e da seleção nacional de futsal. Não pude abraçar as minhas princesas quando regressei de Israel. E o meu príncipe mais pequeno, o Joaquim confinou-se com o seu pai. E percebeu a importância do amor, nos seus 17 anos e o ciclo de estudos interrompidos devido a este período pandémico. Eu confinei-me entre artigos de opinião, entrevista a Anne Backhaus do Der Spiegel (a publicar na próxima semana) e informação à Sara de Melo Rocha a primeira a entrevistar-me sobre o meu estudo em São Tomé e Príncipe, direto por Skype ao Miguel Ribeiro da SICNotícias. A vida continua. Quero pedir às pessoas, portugueses, que se aguentem firmes. Sou grupo de risco e testei positiva, contra a vontade do SNS. Em Abrantes onde estava na altura, a barraca da Cruz Vermelha Portuguesa estava montada sem qualquer equipamento e ou profissionais. Levei a teste uma senhora de 67 anos que tinha vindo como eu de Isarel, com escala em Madrid. Os médicos, uma angolana outro ucraniano, disseram que eu não era elegível. A Mariazinha testou negativa à colheita de zaragatoa. Completada a quarentena, eu testei positiva no sábado seguinte, nos Laboratórios Germano de Sousa, laboratório COVID 19, certificado e credível, 100% português, por insistência minha.

Como eu, milhares de portugueses testarão positivos. É determinante testar, sem fim e sem limites. Este vírus veio sem margem de negociação. Estudo crises e emergências em saúde pública há anos. Avisei a Ministra da Saúde. Disponibilizei-me para ajudar. Nem respondeu.

Graças aos cientistas, parafraseio o José Germano de Sousa (filho) os médicos portugueses são os melhores! E são. E dão uma luva branca a este Ministério. Conseguiremos atingir a imunidade. Mas até lá, nós, os portugueses, precisamos de amor uns dos outros. Mais do que informações negras e estatísticas de morte. Precisamos de mensagens positivas. De pessoas que recuperam como o meu querido Padre António Pereira, meu orientador espiritual, há muitos e muitos anos. Tantos como a existência da minha filha número um, que ele batizou.

Valeria a pena morrer por ele, mas ele recuperou. Agradeço ao grande infeciologista Prof. Doutor Francisco Antunes, catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa que me orientou para eu orientar o superior dos Monfortinos e os padres mais idosos. Precisava a Ministra da saúde ter sido mais humilde e ter aceite, a minha ajuda, pro bono, mas ignorou as minhas mensagens. Enquanto isso, o seu protegido Francisco George, escreveu-me mensagens de(S)amor, falando das insígnias que recebeu dos seus governos amigos e da Ministra atual, chamemos-lhe préstimos ao Estado. A graça Freitas tem sido ferozmente atacada por ele. Isso escreveu a Clara ferreira Alves, grande e singela pluma, sem caprichos e papas na língua. E isso obrigou-me a escrever um email cordial a João Vieira Pereira, dizendo o que sinto da imprensa escrita daquele grupo.

Num momento em que o País e o Mundo atravessa um egocentrismo e o egoísmo cresce vertiginosamente com o salve-se quem puder, aplaudo a crónica da Pluma Caprichosa em que me revejo.

E este artigo de opinião com o maior infeciologista português, que esta a monitorizar a minha infeção à distância e a do Padre António Pereira, que liderou a minha peregrinação e viagem a Israel.

E pergunto-lhe, desafiando-o: não quer começar a publicar no seu jornal histórias de sucesso com tratamentos de pessoas que se livraram deste inferno? Em vez de ouvir e publicar, permita-me, como diz a Clara Ferreira Alves uns quantos próceres, cheios de si? E que em nada conseguem mobilizar as pessoas, iletradas e cheias de medo? Sabe, espero que este País e o mundo fiquem melhores e com menos ridículos vaidosos que se atropelam em comentários e leis vazias ou cheias de nada, em que todos falam e nada têm para dizer.

Por amor a Deus: conte história de sucesso. O SNS vai colapsar. Já não há resposta para coisa alguma. Mobilizei milhares de euros e vão ser doados 10 aparelhos através de uma empresa a quem pedi ajuda, e peço que fale com o Daniel Ferro Presidente do CHLUN - Santa Maria - ligado à minha faculdade. Por amor de Deus: façam diferente. Maio vai dizimar vidas em barda. Será um maio cheio de Primaveras negras. Ajude a celebrar a vida dos que resistem e perceber porque pessoas vulneráveis resistem e outras não. Falem ao Prof. Francisco Antunes. Chega de Georges da vida. Que me escrevem "mensagens de amor" a dizer que não lê os meus artigos mas os amigos lhe contam. E me (des)informa sobre as insígnias que os amigos lhe deram.

Tenho assistido a muita incompetência que me consome. Esta pandemia veio matar a nossa existência social. Já somos proibidos de tudo: de ver os que amamos, de viajar e de deslocar, distanciar socialmente e até de ser falsos testes de diagnóstico. Movem-me medonhos sorrisos da tutela e angústias dos familiares dos mortos ou dos doentes. E onde fica a palavra de conforto aos familiares de doentes e de pessoas infetadas e com futuro incerto? Ocupo-me de tudos e nadas. Desde o diagnóstico positivo, ainda mais presa a mim e aos meus amores, dou-me conta de dias passados a telefonar, agora não de 3 em 3 horas, mas mais espaçadamente ao Padre António Pereira. Não tratado pelo fantástico SNS, mas pelo Professor Francisco Antunes. Atravesso sonhos entre imagens de Fátima e arredores, observando as vacas em pasto num campo em frente às janelas que abro de manhã. E sonho com um futuro que vai chegar. Mesmo que ele não queira. Continuo positiva como muitas portuguesas e portuguesas e seremos considerados anticorpos. Eu duplamente. Passei por malária duas vezes. E dispenso hidroxicloroquina e zithromax. Metade dos portugueses comprou e tem em stock, assambarcando (como referiu a Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos) os medicamentos das farmácias, a quem precisa, de facto. Estes medicamentos apenas devem ser ministrados por médicos em estado mais avançado da doença. Apelo aos portugueses: sejamos fortes e resilientes. Esta doença vai atingir milhares de nós. Não podemos ter medo dela. E eu não tenho medo, que é, parafraseando Alexandre O"Neill, "...justamente o que o medo quer".

Isabel de Santiago é especialista em Comunicação de Crise em Saúde Pública. Professora Convidada no Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, FMUL