Surto em lar de Torres Vedras sobe para oito mortos

Surto com origem em igreja em Torres Vedras com 24 infetados

Portugal com mais de mil casos pelo segundo dia consecutivo

O surto de covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, aumentou de sete para oito mortos, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira por este município do distrito de Lisboa.

Segundo o documento, registou-se mais uma morte, elevando para oito o número de óbitos associados a este surto, mais um recuperado e quatro casos mantêm-se ativos.

O surto no Lar de Nossa Senhora da Luz, na freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira começou a 3 de agosto, tendo atingido 87 casos de infeção entre utentes e funcionários.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O concelho contabiliza 458 casos confirmados, dos quais 80 estão ativos, 364 recuperaram e 14 morreram, de acordo com o boletim epidemiológico.

Já o surto na Igreja Cristã Evangélica em Torres Vedras, que chegou a ter 24 infetados, baixou para 17 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.062 pessoas dos 83.928 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.