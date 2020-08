Situação no Porto Santo está "controlada" e não há "transmissão local"

A viagem de 85 dias no mar do argentino preso em Porto Santo

"Quero chamar a atenção, porque penso que surgiu algum alarmismo no Porto Santo, e aproveito para esclarecer que a situação de monitorização e controlo está concretizada", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou à obra de repavimentação da Estrada da Corrida, na freguesia do Jardim da Serra.

O governante social-democrata madeirense falava sobre a situação das 14 pessoas que estão de quarentena depois de terem estado em contacto com uma visitante, proveniente do continente, da região de Lisboa e Vale do Tejo, e passou alguns dias no Porto Santo, que revelou estar infetada depois de ter regressado à origem.

"Quero acalmar as pessoas: a situação está controlada, é uma situação que pode surgir porque o período de incubação do vírus é de 12 a 14 dias", declarou, garantindo que "não existe nenhuma cadeia de transmissão local neste momento" e que "todos os casos detetados até agora são importados".

Miguel Albuquerque explicou que a mulher "entrou no dia 05 de agosto" na Madeira, tendo apresentado um teste negativo para a covid-19 aquando do desembarque nesta ilha.

O governante insular mencionou que, no dia 7 de agosto, a cidadã foi de barco para o Porto Santo, onde "esteve alguns dias", hospedada num alojamento privado.

"A 17 de agosto [12 dias depois] teve sintomas [febre e dores no corpo] e, quando regressou a Lisboa, foi detetado que estava infetada", referiu.

"Neste momento, as principais pessoas, 14 [com quem contactou na ilha], os serviços regionais de saúde no Porto Santo já testaram a maioria e estão com testes negativos", afirmou o presidente do executivo insular, complementando que "estão a ser seguidas e algumas estão com medidas profiláticas de isolamento".

Destas pessoas que estão em quarentena, três encontram-se no continente e 11 no Porto Santo. O apresentador de televisão Jorge Gabriel anunciou ser uma das pessoas em quarentena devido a este caso.

Miguel Albuquerque reforçou que "não há até agora e não vai haver cadeia local de transmissão" no Porto Santo.

O boletim epidemiológico divulgado na terça-feira pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) indica que a Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas e assinalou 11 recuperados, reduzindo o número de infeções ativas para 24, num total cumulativo de 142 casos positivos identificados desde março.

Os três doentes que estavam hospitalizados, um deles nos cuidados intensivos, tiveram também alta na terça-feira.

Em Portugal, morreram 1807 pessoas das 56 274 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.