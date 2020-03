Site da linha SNS 24 avalia sintomas e dá conselhos sobre a covid-19

O primeiro-ministro, António Costa (C), acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido (D), durante uma visita ao centro de atendimento do SNS24.

Não se trata de fazer um diagnóstico, não é uma consulta médica, nem se substitui aos cuidados de um profissional, mas pode ajudar a desmistificar algumas duvidas em casos de sintomas muito ligeiros. A linha SNS 24 (808 24 24 24) - aquela que deve ser a porta de entrada dos casos suspeitos de covid-19 no Serviço Nacional de Saúde - criou no seu siteuma ferramenta para "avaliar sintomas".

Este sistema não se substitui à linha SNS 24, no entanto, pode ajudar a esclarecer duvidas. "Para garantir a sua segurança o "Avaliar Sintomas" começa por excluir as situações mais graves e só depois fornece informações ou conselhos", é explicado no portal antes de começarem a aparecer as perguntas de despiste.

"Qual é o sintoma que o está a incomodar mais?", "É cuidador ou doente?", "Teve algum traumatismo ou pancada na cabeça ou no pescoço nas últimas 72 horas?", "É diabético?" são algumas das questões a que terá de responder para no final receber um comentário com sugestões sobre o que deve fazer.

© SNS24

Portugal, que está em estado de emergência desde quinta-feira, já tem 1600 infetados e 14 mortos por causa do novo coronavírus.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos).

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pede que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).