Sétimo voo de repatriamento de brasileiros em Portugal parte na sexta-feira

Parte esta sexta-feira de Lisboa e com destino a São Paulo o sétimo voo de repatriamento de cidadãos brasileiros em Portugal, informou o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa à nossa redação.

Todos os passageiros contemplados já foram contactados pelo Consulado, bem como os nomes constantes na lista de espera, que poderão embarcar em caso de falta de comparência dos passageiros contemplados.

"Estas listas foram preparadas com base nos cadastros mantidos pelos três Consulados-Gerais em Lisboa, Porto e Faro, conforme instruções amplamente divulgadas ao público, e visam a atender a dois conjuntos distintos de nacionais brasileiros: (1) viajantes retidos em Portugal por cancelamentos de voos, no contexto da pandemia da covid-19; e (2) o universo de brasileiros desvalidos, sem condições de manter-se em Portugal nem de arcar com suas próprias passagens de regresso ao Brasil", explica o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Diante disso, o Consulado-Geral em Lisboa desencoraja as pessoas que não foram contactadas, e portanto não figuram na lista de passageiros ou na lista de espera, a deslocarem-se ao aeroporto. Quaisquer orientações em sentido contrário são contraproducentes, irresponsáveis e inefetivas, na medida em que nenhuma pessoa que não conste das listas previamente preparadas pelo Consulado será embarcada", pode ler-se na nota.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informa ainda que trabalha para viabilizar um voo de repatriamento adicional.