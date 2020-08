Sete casos de covid na medicina interna do hospital de Vila Franca de Xira. Visitas suspensas

Foram detetados, nesta segunda-feira, sete casos de covid-19 no serviço de medicina interna do Hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa. O surto, confirmado no âmbito de uma operação de despistagem do novo coronavírus, levou à suspensão das visitas nesta ala, confirmou ao DN o hospital.

"Na sequência da realização regular de testes de despistagem à covid-19 à população hospitalar, o Hospital Vila Franca de Xira identificou cinco casos de doentes internados e dois casos de colaboradores positivos, todos circunscritos ao mesmo serviço", indica o Grupo Mello Saúde, responsável pela gestão do hospital, uma parceira público-privada até 2021.

A unidade hospitalar acrescenta ainda, por escrito, que "os colaboradores do hospital encontram-se a recuperar em casa. Os doentes mantêm-se internados e estáveis, tendo sido transferidos para a ala de doentes com covid-19."

Foram realizadas mais de 160 análises biológicas para encontrar os sete positivos e encerrados os pisos 3, 4 e 6, correspondentes ao serviço de medicina interna.

"De imediato, e de forma preventiva, o hospital reforçou todas as medidas de segurança e proteção, estando a testar todos os profissionais e doentes com contacto com os casos positivos", esclarece o hospital, que serve 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.