Seis infetados em quinta em Odivelas onde vivem 24 pessoas

Segundo José Calado, no domingo já tinha sido detetada a doença em três pessoas da mesma família e esta segunda-feira, após um teste às restantes 21, foram diagnosticados mais três casos.

"Durante esta tarde iremos reavaliar a situação e decidir o que iremos fazer", apontou.

No domingo, fonte da Câmara Municipal de Odivelas tinha explicado que as pessoas estavam alojadas num espaço privado alugado a terceiros e que tem estado a acompanhar o caso "desde o início, em articulação com a PSP".

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.