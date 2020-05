Santuário de Fátima sem peregrinos. Mas há sempre quem tente: "Só queria rezar o terço"

Santuário de Fátima decide fazer celebrações do 13 de Maio sem fiéis

"Só queria mesmo rezar o terço, como tenho feito todos os dias, mas afinal já não me deixam entrar". Maria Amélia Alves lamenta-se ao grupo de guardas da GNR, numa das entradas do Santuário de Fátima. Faltam ainda mais de quatro horas para a procissão das velas - que este ano se realizará sem peregrinos, apenas com a presença de convidados, funcionários e jornalistas - mas o aviso das autoridades é para cumprir: hoje e amanhã o Santuário está vedado a peregrinos.

Amélia, 77 anos, quer ao menos ver a capelinha das Aparições. Mas a imensidão de arbustos que em dias de calor é tão apreciada, desta vez é, também ela, um obstáculo. A história desta peregrina há-de repetir-se mais vezes, até ao final do dia. As autoridades já estavam preparadas, e por isso o discurso sai fluído: "não pode, minha senhora. Mesmo sendo residente, não pode. Ninguém pode".

As autoridades já estavam preparadas, e por isso o discurso sai fluído: "não pode, minha senhora"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Amélia guarda o terço e um livrinho de orações, ajeita a máscara, e conta ao DN como Fátima é tão importante na sua vida: mora no Montijo, mas foi ali que casou há 53 anos. Nos últimos 40 faz sempre uma peregrinação a pé. "Por sorte, já fiz em fevereiro...mas desde que abriram outra vez os espaços de culto estou habituada a vir rezar o terço", acrescenta, ela que há poucos anos acabou por comprar casa ali perto, no Alto das Nogueiras. Como já sabia que não podia participar na procissão - que será simbólica - comprou 16 velas, que esta noite vai acender e colocar em quatro janelas. E assim contribuir para o "manto de luz" que o Santuário quer ver espalhado pelo país, à janela de cada um.

Na escadaria da basílica está montado o altar, como sempre. À volta, centenas de velas que dezenas de funcionários vão virando ao contrário, dentro de pequenos potes de barro. O dia tem sido muito chuvoso e por isso é preciso acautelar.

O início da celebração está previsto para as 21h30. Presidida pelo cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, a peregrinação aniversária deste 13 de maio ficará na história graças à pandemia que obriga ao distanciamento.

O padre Joaquim Ganhão será o mestre da celebração, tendo como concelebrantes o cardeal patriarca de Lisboa, o arcebispo de Braga, o arcebispo de Évora e vários capelães do Santuário de Fátima. Um pequeno coro de 10 elementos responderá ao maestro Ricardo Campos. O andor e a cruz luminosa serão transportados por vigilantes do Santuário.

A peregrinação vai ter transmissão em www.fatima.pt, assim como no canal de Youtube e na página de Facebook do Santuário.